Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının neşesini ve manevi havasını çocuklara yaşatmak amacıyla ilkokul öğrencileri için Hacivat-Karagöz gölge oyunu etkinliği düzenliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanat ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için okullarda Hacivat-Karagöz gölge oyunu etkinliği gerçekleştiriyor. Her gün farklı bir okulda düzenlenen etkinlikte çocuklara; büyüklere saygı, aile sevgisi ve insan hakkı gibi birçok manevi değer mizahi dille anlatılıyor. Çocuklar gösteriyi kahkahalarla izlerken keyifli zaman geçirip yeni bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.

Gösteriler Ramazan ayı sonrasında da tüm okulları kapsayacak şekilde mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.