Van Büyükşehir Belediyesi fotoğraf sanatını öğrenmek isteyenler için ücretsiz ‘Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı’ kursu açıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fotoğraf meraklıları için Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı kursu açılacağı belirtilerek, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılacak kursta katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi verilecek. Kurslara katılmak isteyenler 16 Haziran 2023 tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran kursiyerler için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde teorik, 2 günü ise uygulamalı olarak dışarıda eğitim verilecek” denildi.