Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısına Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları, meclis üyesi ve daire başkanları katıldı.

Toplantıda gündem ve gündem dışı olmak üzere 12 madde görüşülürken, meclis gündeminin çoğunluğunu imar konuları oluşturdu.

Mecliste ayrıca Pakistan’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle mağdur olan Pakistan halkına 3 bin adet gıda yardım kolisi verilmesi talebi de görüşüldü.

Toplantıda görüşülen bazı konular karara bağlanırken, bazı konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.