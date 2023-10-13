Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim Ayı Kurul Toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME Kurul Toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kurul toplantısına Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşıma Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu ilçe belediyeleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

17 gündem maddesi ve 8 alt komisyon gündeminin görüşüldüğü toplantıda; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücü kursu kursiyerlerinin direksiyon eğitim dersi ve sınavlarının Şabaniye yolu başlangıcı, sebze hali ve Kurubaş, Van-Hakkari yolu güzergahında yapılması talebi, ilimizde yeni yapılan sahil yolunda, yaya ve araç trafiği güvenliği açısından hız üst limitinin belirlenmesi talebi, Cumhuriyet Mahallesi Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunun bulunduğu Fikret Ersezer Sokağı’nın tek yöne çevrilmesi talebi, Kalecik Mahallesi’nde hizmet veren minibüslere ait mevcut güzergahlarının, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda değiştirilmesi ve yazıhane yapım talebi, Yalım Erez Mahallesi’nde hizmet veren V plakalı araçların güzergahının Kıratlı Mahallesi’ne kadar uzatılması talebi, Bostaniçi Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri için depolama alanın belirlenmesi talebi, il sınırları içindeki kurumlardan ve vatandaşlardan gelen hız kesici (Kasis) talepleri, askıda indirme talepleri ile akaryakıt/LPG istasyonu ve ticari amaçlı taşınmazlara ait geçiş yolu izin belgesi talepleri gibi konular görüşüldü.

Alt komisyon gündeminde ise şehir merkezi trafiğinin rahatlatılması ve trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 06.00 ile 22.30 saatleri arasında trafik akışını olumsuz etkileyebilecek araçların şehir merkezine giriş-çıkışlarının yasaklanması talebi, merkez ilçelerde E-Scooter işletmeciliği izni talebi, il sınırları içerisinde öğrenci taşımacılığı yapan S plakaların 2023-2024 yılı öğrenci taşıma rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi, Van ili sınırları içinde yolcu taşıma faaliyeti sürdüren H-M-T-V plakalı araç yaşlarının yükseltilmesi talebi, toplu taşıma araçlarında yolcuların seyahat sırasında evcil hayvan, taşıyabilecekleri eşya, yük, bebek arabası vb. cisimlerin taşıma miktarı ve şekli gibi konuların alt komisyon raporları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.