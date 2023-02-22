Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın koordinasyonunda depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren afetten etkilenen vatandaşların yanında olan büyükşehir belediyesi, 6 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasındaki 14 günlük faaliyetlerini paylaştı. Arama-kurtarmadan lojistik desteğe, yardım dağıtımından cenaze nakil işlemlerine, psikososyal destekten çadır ve konteyner kentlerin altyapısı ve kurulumuna kadar her alanda canla başla çalışan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için geceli gündüzlü çalışıyor.

İki haftalık süreçte Van Büyükşehir Belediyesinden 946 personel görevlendirilirken, mevcutta 395 personel, 359 iş makinesi ve araç ile çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Van ekibi 67 kişiyi enkazlardan sağ olarak kurtardı

İlk etapta görevlendirilen 26 kişilik arama kurtarma ekibi, 11 enkaz alanında çalışma yaparak 17 kişiyi sağ olarak kurtardı. Daha sonra Malta ve Filistin arama kurtarma ekipleri ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda ise enkazlardan 50 kişi daha sağ olarak kurtarılırken, 70 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Büyük bir özveriyle yapılan çalışmalar sonucunda toplamda enkazlardan 67 kişi sağ olarak kurtarılarak hastanelere nakli sağlandı.

134 bin 760 yardım kolisi depremzedelere ulaştırıldı

Malatya’da yardım çalışmalarını da sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gelen yardımları afetzede vatandaşlara ulaştırmak için adeta zamanla yarıştı. Malatya’da 62 Pick-up ile 3 bin 749 ring seferi yapan ekipler, 134 bin760 yardım kolisini afetzede vatandaşlara ulaştırdı. Büyük bir fedakârlıkla çalışan personeller, ayrıca 238 tır, 5 kamyon ile 8 kamyonet yardım malzemesini de depolara boşaltarak vatandaşlara zamanında ulaşmasını sağladı.

53 tır malzeme deprem bölgesine gönderildi

Depremden etkilenen vatandaşlar için adeta seferlik ilan eden Van Büyükşehir Beledisi; inşaat malzemesi, temizlik, gıda, tüketim malzemesi, giysi, konteyner, battaniye, yatak, bebek ihtiyaç ve kadın ihtiyaç malzemeleri, çadır, kefen, tabut, branda, soba, ısıtıcı, seyyar WC ve kırtasiye malzemelerinden oluşan 53 tır yardımı Malatya’daki depremzedelere ulaştırdı.

18 farklı noktada sıcak yemek ve çorba dağıtımı yapılıyor

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye gönderilen mobil aşevi tırı ve çorba dağıtım araçlarıyla depremden etkilenenlere 18 farklı noktalarda 187 bin 500 kişilik çorba dağıtımı, 10 bin adet kumanya, 5 bin adet meyve suyu ile 5 bin adet kek dağıtımı yapıldı. Halihazırda 11 noktada çorba dağıtımı devam ederken, Malatya’daki Geri Gönderme Merkezine kurulan çay evinde de günlük 1000 kişilik çay ikramı yapılıyor.

Cenaze nakil işlemleri yapılıyor

Depremlerden sonra en zaruri ihtiyaçlardan biri olan cenaze nakil işlemlerini de gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, 12 cenaze nakil aracı ile Malatya merkezde 275, Malatya’dan il dışına 31 cenazenin naklini gerçekleştirdi. Ayrıca Kahramanmaraş ilinden Van’a 1 cenazenin nakli ve Adıyaman merkezde 134, Adıyaman’dan il dışına ise 17, Hatay merkeze 5, Hatay ilinden Van’a ise 3 cenazenin nakil işlemi olmak üzere toplam 466 cenazenin nakil işlemleri yapılarak cenazelerin zamanında defnedilmesi sağlandı.

Konteyner, seyyar banyo, seyyar WC taşıma ve kurulumu gerçekleştiriliyor

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından afetzede vatandaşların geçici yerleşimlerinin sağlanması ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için de var gücüyle çalışan belediye ekipleri, stadyumdan konteyner kente 102 konteyner taşıma, 10 farklı noktaya 7 adet seyyar banyo, 12 adet seyyar WC kurulumu gerçekleştirerek Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü eliyle çadır ve konteyner kentlerin altyapısının hazırlanması da sağlandı.

Enkazdan çıkarılan hayvanların da tedavileri yapıldı

‘Her can bizim için değerlidir’ şiarıyla hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Malatya’da bin 364 sahipsiz sokak hayvanına yönelik aşı, antibiyotik, iç-dış parazit, besleme ve tedavi çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşlarımıza ait 129 küçükbaş, 27 büyükbaş, 46 kanatlı (tavuk-hindi) hayvanın aşıları ile antibiyotik ve vitamin tedavilerini yapan ekipler, 10 bin 100 kilogram mamayı sahipsiz sokak hayvanları için, 750 kilogram ekmeği yaban hayvanları için doğaya bırakırken, 112 sahipsiz sokak hayvanına cerrahi müdahalede bulunarak tedavilerini yaptı.

Belediyenin kadın personelleri afetzedelerin yanında

Kadın personelleriyle de afetzede vatandaşların yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşlara psikososyal destek sağlarken, bir yandan geçici barınma alanlarının temizlik ve ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirdi. Çadır kent ve konteyner kentlerde kalan 57 bin 777 afetzede vatandaşa ihtiyaç listeleri hazırlanarak gıda kolisi, temizlik malzemesi, kıyafet, bebek maması, bebek bezi ve kadın hijyen malzemeleri yardımı yapıldı. Ayrıca Doğanşehir, Pütürge, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan vatandaşlarımıza da gıda kolisi, temizlik malzemesi, kıyafet, bebek maması, bebek bezi ve hijyen kitleri yardımı yapılıyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için de aralıksız çalışan Van ekibi, enkaz kaldırma çalışmalarını 35 kamyon, 7 loder, 7 ekskavatör ile yürütüyor. Arama-kurtarma çalışması tamamlanan ve savcılık tarafından izin verilen binaların enkazlarının kaldırılması için titiz bir çalışma yürüten belediyeye ait iş makineleri çok sayıda noktada enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Deprem bölgesinde araç sevk ve koordinasyon merkezi kuruldu

Deprem bölgesindeki Malatya’da kurulan araç sevk ve koordinasyon merkezinde 475 aracın sevk ve koordinesi sağlandı. 9 adet şehir içi kamyonet ile kömür ve odun dağıtımı yapılırken; Mersin, Elazığ, Van, Tokat, Ankara ve Bitlis illerine de 523 depremzede vatandaşın taşınması sağlandı. Ayrıca Malatya’da Van Valiliği koordinasyonunda Beydağı konteyner kentinde depremzedelere ücretsiz ulaşım desteği sağlanarak, büyükşehir belediyesine ait araçlarla İl Göç İdaresi (Beydağı Konteyner Kenti) önünden başlayıp şehir merkezi ve AFAD/OSB’ye karşılıklı olarak saat başı ücretsiz olarak seferler düzenleniyor.

Deprem bölgesinde görev yapan araçların bakım-onarımı yapılıyor

Malatya’da kurulan bakım-onarım atölyesinde enkaz kaldırma, koteyner kent kurma ve yardım çalışmalarında görev alan iş makinesi ve araçların tamirlerini yaparak, yakıt ihtiyaçlarını karşılanıyor. Atölyede 14 günlük sürede 277 iş makinesi ve aracın lastik, mekanik, elektrik arızaları ve bakım onarımı yapılarak, 475 araca ise 126 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarından 104 inşaat mühendisi de deprem bölgesi Malatya il merkezi ve kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmasını yürütüyor.