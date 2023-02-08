Van Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye 219 iş makinesi ve araç ile 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli gönderdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye 219 iş makinesi ve araç ile 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli gönderdi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile Elbistan ilçesinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan iki yıkıcı depremin ardından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’dan da depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma personeli ile iş makineleri ve yardım malzemeleri gönderildi. Tüm birimleri ile teyakkuza geçen Van Büyükşehir Belediyesi ise Malatya iline şu ana kadar 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli ile günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevi tırı başta olmak üzere 4 itfaiye arama-kurtarma aracı, 2 adet aşevi aracının da yer aldığı 219 iş makinesi gönderdi.

Öte yandan, bugün de Van Büyükşehir Belediyesinin önünden 57 kişilik yardım ve destek personeli daha Malatya’ya doğru yola çıktı.