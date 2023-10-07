Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için başlatılan ücretsiz tiyatro gösterileri “Kayıp Masallar” adlı oyun ile start aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal aktivitelerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür merkezinde oynanan “Kayıp Masallar” adlı tiyatro gösterimi, çocuklu aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1 saatlik tek perdelik oyunda çocuklar usta oyuncular tarafından sergilenen oyunu büyük bir heyecanla izlerken gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Müzikli, danslı ve oldukça eğlenceli geçen gösterimin ardından çocuklar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken ailelerde bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Tiyatro günleri etkinliği yıl boyu belirli periyotlar halinde devam edecek.