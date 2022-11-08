Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği düzenliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından anaokulu öğrencileri için Hacivat ve Karagöz etkinliği düzenliyor.

Etkinliklere katılan çocuklar gösteriyi büyük keyif ile izlerken, anne babalar ise bu tür etkinliklerin yıl boyunca yapılması gerektiğini belirterek, çalışmalar için büyükşehir belediyesine teşekkür etti.