Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi öncülüğünde her yıl yapılan “Büyük Bitlis Buluşması” programında tanıtım standı açtı.

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan stant katılımcılardan ilgi gördü. Bitlis’teki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama programları yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. 300 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından program, Bitlis halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti.

Burada konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Büyük Bitlis Buluşmaları programının her geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi. Bitlis’te yeniliklere imza attıklarını belirten Başkan Nasrullah Tanğlay, "4 gün boyunca bu alanda konserler olacak. Yemek yarışmaları olacak. Çocuklarımız için eğlence etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca tanıtım stantlarımız var. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise "Bir huzurlu ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’nda sizinle beraberiz. Tabi artık Bitlis bölgedeki diğer iller gibi o karanlık kötü dönemleri geride bıraktı. Artık huzurla anılıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bölge illerden programa katılanlara teşekkür plaketi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantta kursiyerler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilenirken, Van’ın yöresel lezzetleri de ziyaretçilere ikram ediliyor.

Etkinlik, 8 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.