Van Büyükşehir Belediyesi ‘50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz’ projesinde hedefini aşarak 54 bin kadını kentin tarihi ve ören yerleriyle buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi ‘50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz’ projesinde hedefini aşarak 54 bin kadını kentin tarihi ve ören yerleriyle buluşturdu.

Kadınları kentteki tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturmaya devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şu ana kadar yaklaşık olarak 54 bin kadını gezdirdi. Kadınların talebi üzerine rota sayısını 4’ten 6’ya çıkaran Van Büyükşehir Belediyesi, Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesi ve Erciş ilçesinde bulunan Balık Bendini de ekledi. 27 Haziran 2022’de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından başlatılan ‘50 Bin Kadın Doğal ve Tarihi Güzellikleri Ziyaret Ediyor’ projesi kadınlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık üç aylık süre içerisinde 54 bin kadın tarihi ve ören yerlerine götürülerek, büyük bir başarıya imza atıldı. Proje çerçevesinde sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi İpek Park’ta uğurlanan kadınlar, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı otobüslerle Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesine getirildi. Yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Veysel Karani Türbesine gelen kadınlar burada kahvaltı yaparak dua etti.

Buraları gezerek güzel ve keyifli vakit geçiren kadınlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.