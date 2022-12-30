Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen farklı alanlardaki 21 bin 834 yardım çağrısına karşılık verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen farklı alanlardaki 21 bin 834 yardım çağrısına karşılık verdi.

Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için olağanüstü bir çaba harcayan Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan vatandaşları yalnız bırakmadı. Kapı kapı dolarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, engelli vatandaşlar ve öğrenciler için de birbirinden güzel programlara imza attı. Yıl içinde farklı alanlarda 23 bin 770 talepten, 21 bin 834 tanesine olumlu karşılık vererek sosyal belediyecilikte adeta çığır açtı.

‘Sosyal Destek Hızır Van Projesi’ ile mağduriyetlerin önüne geçiliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın başlattığı ‘Sosyal Destek Hızır Van Projesi’nin paydaşlarından olan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve sorunlara anında karşılık vererek muhtemel mağduriyetleri kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Van Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ihtiyaç sahiplerinin sorunlarının kısa zamanda çözülmesini hedefleyen ‘Sosyal Destek Hızır Van Projesi’nde aktif olarak yer aldı. Haziran ayında start alan proje bünyesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ulaşan 2 bin 400 talepten bin 83 tanesi yerine getirilirken, 345 talep ilgili birimlere yönlendirildi. 191 taleple ilgili süreç devam ederken, 781 talebin ise asılsız olduğu tespit edildi.

Bin 432 aileye sosyal kart ulaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yaptıkları sosyal kart dağıtımını bu yılda devam ettirdi. Belli bir limit üzerinden hane halkı sayısına göre yüklenen sosyal kartlar anlaşma yapılan marketlerde kullanılabiliyor. Sosyal hizmet çalışanları tarafından tespitleri yapılan bin 432 aileye sosyal kart verildi. Ayrıca farklı kalemlerde acil ihtiyacı olan 173 aileye de nakdi yardım yapıldı.

Refakatçi misafirhanesinde 15 bin 538 hasta yakını ağırlandı

Van Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için il dışından kente gelen hasta yakınlarını ağırlıyor. 2022 yılı içerinde 15 bin 538 vatandaşı misafir eden refakatçi misafirhanesi, 32 odasıyla konuklarına otel konforunda hizmet veriyor. 80 kişi yatak kapasiteli misafirhanede 5, 4, 3 kişilik oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunurken, burada konaklayan hasta yakınlarına akşam yemeği ve hastanelere ücretsiz servis hizmeti de veriliyor.

627 bin 918 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor

Edremit ilçesindeki makine ikmal yerleşkesinde bulunan aşevinde kentteki yoksul ve evde yemek yapamayacak durumda olan aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Günlük 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılırken, yıl içerisinde ise toplamda 627 bin 918 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı. Aşevi çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, gıda mühendisleri tarafından kontrol edildikten sonra belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Ailedeki, fert sayısına göre ayarlanan yemekler mobil ekipler tarafından vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Ayrıca kentin farklı noktalarına kurulan mobil çorba dağıtım araçları ile yıl içerisinde 470 bin 450, karla mücadele ekiplerine bin 900, kültürel etkinliklerde 31 bin 550 olmak üzere toplam 503 bin 900 kişiye çorba ikram edilirken, Aşure Günü’ne özel kentteki camilerde 12 bin kişi de aşure ikramı yapıldı.

12 bin 315 gıda kolisi ve 5 bin 56 hijyen paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kent genelinde 2022’de tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 12 bin 315 gıda kolisi ulaştırılırken, 5 bin 56 aileye de hijyen kolisi dağıtıldı. Temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler vatandaşların kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor. Koliler düzenli periyotlarla dağıtılarak, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca 4 aileye de inşaat malzemesi yardımı yapıldı.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için çok sayıda farkındalık çalışması gerçekleştiren büyükşehir, 513 engelli vatandaşa yıl boyu ücretsiz taşıma hizmeti, 33 vatandaşa tekerlekli sandalye, 14 aileye medikal malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca ‘Özeliz Her Yerdeyiz’, 5 Aralık Dünya Engelliler Günü ve farkındalık projeleri bünyesinde 2 bin 500 engelli vatandaş ve ailelerine gezi, yemek ve eğlence programları düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki 50 öğrenci kapasiteli Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmet verirken, 10 bin öğrenci sinemaya götürüldü. 17 bin 241 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı. Ayrıca 47 bin 499 kitap da öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.