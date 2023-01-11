Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kent genelinde 20 kilometresi idari işgücü olmak üzere 190 kilometre sıcak asfalt ve beton yol yaparken, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan 5 bin 507 kilometrelik yol ağı daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kent genelinde 20 kilometresi idari işgücü olmak üzere 190 kilometre sıcak asfalt ve beton yol yaparken, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan 5 bin 507 kilometrelik yol ağı daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Kentteki yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için yıl boyu yoğun bir mesai harcayan ve kırsalda adeta dağı taşı dize getiren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, sıcak asfaltın yanı sıra 10 Kilometre sathi kaplama, 566 kilometre stabilize, 24 kilometre asfalta hazırlama, 7 bin 17 metre koruge boru, 4 bin 564 metre büz, 21 bin 38 metre baks, taş dolgu, beton bariyer yapımı, 187 kilometre ham yol, bin 25 kilometre iyileştirme, 731 kilometre reglaj, enkaz kaldırma ve karla mücadele gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca mevsim şartları nedeniyle ara verilen 2’inci ve 3’üncü kısım asfalt çalışmaları da havaların ısınması ile devam edecek.

“Van’ın 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiriyoruz”

Van Büyükşehir Belediyesi kentin talihini değiştirecek Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalarını 2022 yılında da aralıksız bir şekilde sürdürdü. Kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik Sahil Yolu çalışmalarında sona gelindi. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu, tahkimat PMT, sathi kaplama ve beton bariyer çalışmaları tamamlandı. Trafiğe açılan yolun tam olarak oturması ve olabilecek çökmelerin gerçekleşmesinin ardından bu yıl içerisinde sıcak asfalta da kavuşturulacak. Ayrıca sahil yolu boyunca koşu ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

“Hatuniye Caddesi modern görünümüyle göz kamaştırıyor”

2022 yılında kent trafiğini rahatlatacak hamleler yapan Van Büyükşehir Belediyesi, 30 metre genişliğinde ve 3’er şeritten oluşan, üstyapı ve peyzajıyla göz kamaştıran uluslararası standartlardaki Hatuniye Caddesi’ni trafiğe açtı. İkinisan Kavşağı’ndan başlayarak Tarihi Van Kalesi’ne kadar uzanan Hatuniye Caddesi, yaklaşık 30 yıl sonra kentte ilk defa 30 metre genişliğinde açılan yol olma özelliği de taşıyor. Kent merkezi ve sahil arasındaki mesafeyi kısaltan Hatuniye Caddesi, İkinisan ve İpekyolu Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğuna da alternatif oldu. Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari iş gücü ve öz kaynaklarıyla yapılan 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 13 bin metre bordür, 124 adet yol aydınlatma direği konuldu. Yolun yapımına başlanmasıyla birlikte Hatuniye ve Buzhane mahallerinde arsalara rağbet artarken inşaat yapım işleri de hızlandı. Adeta iki Mahallenin havasını değiştiren cadde yeni işyerlerinin açılmasına da neden oldu. Tamamlanan yolla birlikte birçok binanın ve villanın da yapımına başlandı. Hatuniye Caddesinin kaldırımlarına ihtişamlı ve uzun ömürlü çınar ağaçları dikilirken orta refüje ise çam ağacı ile birlikte çalı formlu bitkilerle kaplandı. Ağaç ve bitkiler için merkezi otomatik sulama sistemi çekildi.

“Eski kale yolu tarihi mekânların seyri eşliğinde Van Gölü’ne uzanıyor”

Kentteki trafik sorununu ortadan kaldırmak için yıl boyu var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Van Kalesi’nin güneyinden Van Gölü sahiline alternatif ulaşım sağlayan Eski Kale Yolu’nu sil baştan yeniledi. Altyapısı hazırlanarak asfaltı serilen yol, Atatürk Kültür Parkı’ndan başlayarak fidanlık sahil yoluna kadar uzanıyor. Hatuniye Caddesi’nin devamı niteliğindeki 2 kilometrelik Eski Kale Yolu, sahil yolu ile birleşerek Edremit ve Tuşba ilçelerine ulaşım sağlıyor. Yol, ayrıca eski Van Şehri, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii gibi tarihi mekânlar ile Van Gölü sahilline de ulaşımı kolaylaştırdı.

“13 ilçede yol ağımızı daha konforlu hale getirdik”

Yıl boyunca 13 ilçede sıcak asfalt ve beton yol çalışması yürüten Van Büyükşehir, Bahçesaray’da 12.3, Başkale’de 23.3, Çaldıran’da 13.5 silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol, Erciş’te 41.75, Gevaş’ta 8.5, Gürpınar’da 21, Muradiye’de 21.5, Özalp’ta 18, Saray’da 2.5, Edremit’te 4.5, Tuşba’da 3.5 ve 20 kilometre belediye işgücü ile olmak üzere 190.3 kilometre sıcak asfalt ve beton yol tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. Ayrıca 10 kilometrelik Sahil Yolu’nda sathi kaplama yapılırken Çatak ilçesinde de 24 kilometre yol asfalta hazırlandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesince daha önce yapımına başlanan Edremit ilçesi Elmalık Yolu ve Çitören Sahil Yolu’nda ise planlamalar sürüyor.

“Kırsalda dağı taşı dize getirdik”

2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren kırsalda hummalı bir çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle yollarının altyapısını güçlendirmek ve sorumluluğundaki yol ağını daha konforlu hale getirmek için geceli gündüzlü çalıştı. Zorlu coğrafya şartlarında adeta dağı taşı dize getiren Büyükşehir, 13 ilçede 100’lerce noktada idari işgücü ve öz kaynaklarıyla en ücra mahalle ve mezra yollarında çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalarla 566 kilometre stabilize, bin 17 metre koruge boru, 4 bin 564 metre büz, 21 bin 38 metre baks başta olmak üzere 187 kilometre ham yol, bin 25 kilometre genişletme ve iyileştirme çalışması yapıldı. Vatandaşların özellikle kış aylarında sıkıntı yaşamaması için yürütülen çalışmalar, mevsim şartlarının elverişli olduğu noktalarda devam ediyor.