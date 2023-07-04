Van Büyükşehir Belediyesi 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2. Van Denizi Yüzme Festivali’ni düzenleyecek.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Van Gölü Aktivistleri Derneğinin destekleriyle geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Van Denizi Yüzme Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne olacak.

Yerli ve yabancı birçok davetlinin olacağı festivalin açılışı 19 Temmuz’da Kale Atatürk Kültür Parkında yapılacak olan kayıtlar kamp ile start alacak. 4 gün sürecek olan festivalin program takvimi ise şu şekilde olacak:

“20 Temmuz’da su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası’na yüzme etkinliği, 21 Temmuz kıyıdan Adır Adası’na yüzme etkinliği, 22 Temmuz’da Bitlis Nemrut Krater Gölü’nde yüzme etkinliği, 23 Temmuz’da ise Akdamar Adası’na yüzme etkinliği gerçekleştirilecektir. Yüzme etkinliklerine katılan yüzücüler için yüzme balonu ve düdük zorunlu malzeme olacak. İsteyenler etkinliklerin düzenleneceği alanlarda kamp ve çadır kurabilecekler.”