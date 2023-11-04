Van Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık projesi ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 ilçeye plastik çöp konteyneri dağıttı.

Temiz bir çevre için yürüttüğü başarılı çalışmalarla örnek olan Van Büyükşehir Belediyesi, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ‘Sıfır atık’ projesi çerçevesinde plastik, kağıt, cam ve metal atıkların toplanması ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 13 ilçeye plastik çöp konteynerleri dağıttı. İlk etapta İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Çaldıran, Muradiye, Saray, Özalp, Başkale, Gürpınar, Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerine 100 plastik çöp konteyneri gönderildi. Plastik çöp konteynerlerinden toplanan atıklar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanarak atıkların geri dönüşümleri sağlanacak. Dönüşümü sağlanan atıkların geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.