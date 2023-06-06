Van’da spor altyapısının geliştirilmesi ve sağlıklı nesiller için büyükşehir belediyesi tarafından 11 ilçeye 11 spor kompleksi yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi spor yatırımları bünyesinde kente yepyeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın önemli projelerinden olan spor yatırımlarına bir yenisi eklendi. Van Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçeye 11 spor kompleksi yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca 2023 yılı spor yatırımları bünyesinde Erciş, Muradiye, Çaldıran, Saray, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Başkale, Gürpınar, Çatak, Gevaş ilçelerine 11 adet açık hava spor kompleksi yapıldı. Yapılan spor komplekslerinde 30x50 metre ölçülerinde halı saha, 30x18 ölçülerinde basketbol sahası, 24x12 ölçülerinde tenis kortu ve yürüyüş parkuru yer alıyor.

Yapılan spor kompleksleri sayesinde düzenli olarak spor yaptığını belirten Şehit Ferhat Aslan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Barzan Çimen, “Okulun pansiyonunda kalıyorum. Daha önce bu kullanışta bir sahamız yoktu. Bu yüzden futbol oynayamıyor, spor yapamıyorduk. Okulumuza büyükşehir belediyesince spor kompleksi yapıldı. Şimdi arkadaşlarımla çok iyi standartlara sahip sahalarda her türlü sporu yapıp keyifli zaman geçirebiliyoruz” dedi.

Yapılan spor komplekslerinin öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyleyen okul idarecileri de, çalışmanın çok yerinde bir karar olduğunu belirterek büyükşehir belediyesine teşekkür ettiler.

225 okula çok maksatlı spor sahası yapıldı

Ayrıca, il ve ilçelerde bulunan 225 okula ise çok maksatlı spor sahası ile 11 merkez mahalleye yapılan semt sahası tamamlandı. Okul bahçelerine zemin asfalt üzerine kış şartlarına uygun akrilik kaplama olarak yapılan sahalarda çocuklar basketbol, voleybol ve minyatür futbol oynanabiliyor.