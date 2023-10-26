Van Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tandoğan, Van balının kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Van balı, kesinlikle hak ettiği yerde değildir" dedi.

Van’da bal üreticilerinin yüksek kesimlerden ovaya indiğini ifade eden Van Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tandoğan, sezonu değerlendirdi. Van’da yaklaşık bin 400 arıcının olduğunu ve her yıl yaklaşık 2 bin 500 ton bal üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Tandoğan, kış mevsiminin kendini hissettirmesi ile birlikte arıcıların yüksek kesimlerden ovaya indiğini söyledi. Bu sene istenilen verimi alamadıklarını ifade eden Tandoğan, “2022 yılı olağanüstü bir yıldı. Belki de son 20 yılın en verimli yılıydı. Bu sene ise geçen seneye oranla yüzde 25 gibi bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Arıcılarımız 4 aydır yüksek kesimlerde bal hasadı elde etmek için bulunuyorlardı. Şimdi yüksek kesimlerden ovaya indiler ve yaklaşık bir ay sonra kışlatma için Akdeniz Bölgesi’ne gidecekler” dedi.

"Van balının dünyada eşi benzeri yok"

Van balının 2 bin 500’ün üzerinde rakımı ve zengin çiçek florası ile rağbet gören bal sınıfında yer aldığının altını çizen Tandoğan, “Eşsiz kalitesi ile dünyada Van balının rakibi yok diyebiliriz. Ancak yeterince tanıtım ve destek olmadığı için şu an daha çok iç piyasaya, bir kısmını da Amerika ve Yemen ülkelerine gönderdiğimiz ballarımız oluyor. Bal tanıtımı ile alakalı bilimsel bir desteğin olması lazım. Üniversite burada üzerine düşeni yapmıyor. Üniversite burada gerekli çalışmaları yapsaydı ve bilimsel olarak ortaya konulsaydı, bu balın çok değerli ve çok kıymetli olduğunu görecektik. Bir ürünü değerli kılan tek şey doğru anlamda tanıtımının yapılmasıdır. Doğru anlamda anlatmadığınız bir ürün ise piyasa değerinin altında satılır. Bu anlamda bu ürünün tanıtımının yapılması ve bilimsel verilerinin ortaya konulması lazım. Dünyada kalitesiyle boy ölçülemeyecek bir kaliteden bahsediyoruz. Van balı, kesinlikle hak ettiği yerde değildir. Bilinirliği yoktur. Birçok Van balımız meşhur olan bölgeler üzerinden satılmaktadır. Birçok ismi çıkmış il ve ilçelerin gelip buradan bal aldıklarını ve bu balı kendi il ve ilçeleri üzerinden sattıklarını biliyoruz. Bu bir milli servet. Kolay istihdamın sağlanabileceği, ekonomik yatırımı az olan bir alandan bahsediyoruz. Van’da milyonları besleyebilecek bir kapasiteye sahip bu coğrafya bomboş. Her yıl binlerce ton çiçek açıyor ve buharlaşıp gidiyor. Bu altın madeninin farkına varmamız lazım. Özellikle yerel yöneticilerin bununla ilgili üzerlerine düşeni yapmaları lazım” ifadelerini kullandı.