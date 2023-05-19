Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’ başladı.

Şenlik çerçevesinde, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik sanatseverler ile palyaço kıyafetli oyuncuların Beşyol Meydanı’nda başlattığı yürüyüş, Van Devlet Tiyatrosunda son buldu. Devlet tiyatrosu bahçesinde düzenlenen etkinliklerin ardından öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

Burada bir açıklamada bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Akdamar Çocuk Şenliği’nin başarıyla devam ettiğini ifade etti. Devlet tiyatroları olarak Van’da olmaktan mutlu olduklarını belirten Kurt, “Çok başarılı bir şenlik. Çocuklarımız da, Van halkı da çok mutlu. Türkiye’de yaptığımız oyunları da buraya getirmeye gayret ediyoruz. Bu sene Adana ve İstanbul Devlet Tiyatromuz gibi iki güçlü grup, bu şenliğin içerisinde yer alacak. Hatta açılışı da Adana Devlet Tiyatromuzun bir oyunu ile gerçekleştiriyoruz. Çok geniş ve çok değerli bir şenlik. Burada aynı zamanda sanatçılarımız, Van’daki okullarımızı ve çocuklarımızı çalıştırıyor. Van’daki çocuklarımızla beraber ürettiğimiz bir şenlik. Hatta bu şenliğin içerinde olup, şu anda Van Devlet Tiyatrosu’nda sanatçı olan arkadaşlarımız var. O yüzden çok değerli. Bugün de 19 Mayıs’a denk geldi. Daha öncede 23 Nisan’da yapmıştık. İki milli bayramın içinde bu sene çifte bayram gerçekleştiriyoruz. Ben çok başarılı geçeceğini umut ediyorum” dedi.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan Yıldız ise Akdamar Çocuk Şenliği’nin bu yıl 20’ncisini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Artık genç bir şenliğimiz var. Bu yıl da üç devlet tiyatrosu oyunu ve 11 devlet tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ve okullarının da katıldığı oyunlarımız olacak. Bunun yanında sanatın tüm kollarında atölyelerimiz gerçekleşecek. Biz çok heyecanlıyız. Bu yıl ilk defa 19 Mayıs’ta şenliğimizi açıyoruz. Bütün çocuklarımızı ve bütün gençlerimizi şenliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şenlikte yer alan gençler ve çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, tüm Van halkını bir hafta boyunca düzenlenecek olan şenliğe beklediklerini söylediler.