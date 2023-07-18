Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Van Arama Kurtarma Derneği gönüllülerine "Kentsel Arama ve Kurtarma eğitimi" verildi.

AFAD uzmanları tarafından dernek üyelerine; doğal afetler ve yapılması gerekenler ile ilgili geniş bilgiler verildi. AFAD yetkilileri, vatandaşların acil durumlar ve doğal afetler konusunda şuurlanmalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki destekleri ve çalışmaları toplumun şuurlanması adına oldukça önemlidir” ifadelerini kullandılar.

Van Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bekir Erdoğan da, dernek üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman’da meydana gelen sel sonrası bu tür çalışma yapmalarının gerekli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Alınan bu eğitimler sayesinde insanlar hem kendilerini hem yakınlarını hem de çevresindeki vatandaşların hayatlarını kurtarmada faydalı olabilirler” dedi.

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikatta muhtemel bir deprem anında yapılması gerekenler gösterilirken, Van Arama Kurtarma Derneği ekipleri yıkılan binada mahsur kalan yaralıyı kurtardı.