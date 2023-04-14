Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne mevcut birlik müdürü Mehmet Ulutaş atandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede başarılı bir görev sürdüren Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İçişleri Bakanlığınca Hatay AFAD İl Müdürlüğüne atandı. Körpeş’in yerine ise mevcut Van AFAD Birlik Müdürü kardosunda görev yapan Mehmet Ulutaş atandı.

Hatay AFAD İl Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Körpeş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Van’a veda etmenin zor olduğunu belirtti. Körpeş, "2011 yılında yaşanan depremlerde Arama Kurtarma Ekibi ile geldiğim Van’a 10 yıl sonra İl Müdürü olarak gelmem güzel bir tevafuktu. 2 buçuk yıldır süren görevim, Hatay İl Müdürlüğü görevine atanmam nedeniyle tamamlanmıştır. Bu süre zarfında; başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm Vanlı kardeşlerime teşekkür ederim. Vanımıza hizmet etmek benim için gurur vesilesidir. Haklarınızı helal ediniz" dedi.