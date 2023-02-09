Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan Doğukan ve Furkan Özbay kardeşleri 84 saat sonra sağ çıkardı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan Doğukan ve Furkan Özbay kardeşleri 84 saat sonra sağ çıkardı.

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7’lik depremle sarsıldı. Ülke meydana gelen ilk depremin şokunu atlatamamışken, bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Deprem bilançosunun en ağır olduğu illerden olan Malatya’da Van AFAD ekipleri ise büyük bir çaba sarf ediyor. Gece gündüz görev yapan ekipler, Yakınca Mahallesi’nde yıkılan Özpolatlar Apartmanı enkazında Doğukan ve Furkan Özbay isimli küçük kardeşleri 84 saat sonra sağ olarak kurtardı. Ekipler, iki çocuğu da sağlık ekiplerine teslim etti.