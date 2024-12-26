Van İl Sağlık Müdürlüğü Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden 1 Ocak 2025 yılı itibarı ile akşam polikliniği hizmeti vermeye başlıyor.

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Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılı Ocak ayı itibarı ile hafta içi her gün 16.00-22.00 saatleri arasında 12 polikliniğimizde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınarak hasta kabulüne başlanılacaktır. Tedavileriniz için merkezimize MHRS’den randevu alarak gelmeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha