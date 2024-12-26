Van İl Sağlık Müdürlüğü Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden 1 Ocak 2025 yılı itibarı ile akşam polikliniği hizmeti vermeye başlıyor.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılı Ocak ayı itibarı ile hafta içi her gün 16.00-22.00 saatleri arasında 12 polikliniğimizde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınarak hasta kabulüne başlanılacaktır. Tedavileriniz için merkezimize MHRS’den randevu alarak gelmeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.