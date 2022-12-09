Van, bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen ve Türkiye ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir ‘Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde yerini aldı.

Van, bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen ve Türkiye ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir ‘Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde yerini aldı.

Van’ın turizm potansiyelinin tanıtımı için her fırsatı değerlendiren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 8-10 Aralık tarihleri arasında yapılan Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde kentin tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi değerlerini tanıtıyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı fuarda, Van standı katılımcılardan ilgi görüyor.

Kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergilendiği stantta, Van kedisi yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere otlu peynir ve Van pastası ikram edilen stantta, kentin tanıtım broşürleri ve videoları da yer alıyor.

16 ülkeden 210’dan fazla katılımcıyı buluşturan fuar, 10 Aralık Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.