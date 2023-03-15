Van, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 16 binin üzerinde depremzedeyi ağırladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki şehirlere yönlendirildi. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen on binlerce afetzede, Türkiye’nin farklı illerinde misafir ediliyor. Kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da arasında olduğu depremzedeler, ulaştıkları illerde otel, misafirhane, KYK yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi. Depremin hemen ardından kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm halkıyla adeta seferber olan Van, 16 binin üzerinde depremzedeyi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü organizasyonunda ağırladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Van’ın; depremin olduğu ilk günden itibaren 2011 yılında yaşamış olduğu acı tecrübeyi tekrar hayata geçirerek bir gayret bir mücadele içerisine girdiğini ifade ederek, “Esnafından tüm kamu kurumlarına kadar herkes yapacağı işlerle ilgili çalışmaları yürüttü. Bizde il Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak konaklama sahipleriyle bire bir görüştük. Diğer kamu imkanlarında, kamu misafirhanelerinde ve KYK yurtlarında ki bazı eksikliklerin giderilene kadar gelen misafirlerin geri gitmemesi, mağdur olmaması için ne yapacağımızı konuştuk. Otellerimiz bu konuda kucak açtılar, bizimle beraber olduklarını ve bu çalışmaya destek vereceklerini söylediler. Bizde bu minvalde hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi öncelikli olarak otellerimize yerleştirdik. Otellerimiz bu zaman zarfı içerisinde binin üzerinde depremzede misafire kucak açtı, onlara ev sahipliği yaptı ve tüm giderlerini karşıladı. Bu anlamda tüm otel yetkililerine teşekkür ediyorum. Yine kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerin kapılarını Sayın Valimizin talimatlarıyla açtık. Şu anda kamu misafirhanelerimizde 635 kişi, KYK yurtlarında ise binin üzerinde depremzede kalıyor. Bunun dışında öğretmen evlerinde, uygulama otelinde kalan misafirlerimiz var. Yani depremzedelerin mağdur olmaması için gerek özel sektörlerdeki otellerimizde gerekse kamu misafirhanelerinde herkesin üstüne düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebilirim” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra kendi imkanlarıyla Van’a gelen depremzedelerin olduğuna dikkat çeken Uslu, “Burada akrabası olan ya da ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyası ile birlikte kayıtları AFAD tarafından tutulan vatandaşlarımız var. Genel anlamda Van; kamu imkanlarından yararlanan, KYK yurtlarında, misafirhanelerde veya otellerde kalan 16 binin üzerinde depremzedeye kucak açtı. Ben bu anlamda tekrar depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve geride kalan ailelerine ise sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.