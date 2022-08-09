Takımların turnuvaya 20 Ağustos’a kadar discord kanalı üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin yaz dönemini verimli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca spor branşında gençlerin gelişmesine katkı sunulurken, Talas Gençlik Merkezi tarafından da Espor Valorant Turnuvası yapılacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.

Murat Yılmaz, Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı

Murat Yılmaz, Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı

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