Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground, Türkiye’nin en iyi takımlarını bir araya getirerek heyecan dolu bir turnuvayla başladı. Turnuvanın ilk açık elemelerinin kazananı ise geçen senenin Türkiye VALORANT Birlik Ligi şampiyonu Digital Athletics oldu.

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground, heyecan dolu bir turnuvayla geri döndü. 60 takımı aşkın katılımın olduğu turnuvanın ilk açık elemelerinin kazananı ise geçen senenin Türkiye VALORANT Ligi şampiyonu Digital Athletics oldu. İkinci ve son açık elemelerin oynanacağı turnuva 12 ve 13 Ekim’de gerçekleşecek.

Turnuvanın finali de 26-27 Ekim’de İstanbul’un en ikonik mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. İyi bir rekabete sahne olacak olan Türkiye finalini kazanan takım, Berlin’de düzenlenecek olan büyük finale katılma hakkı kazanacak.

Geçtiğimiz senenin Red Bull Home Ground EMEA elemesini Red Bull takımı FUT Esports kazanıp Tokyo’da yapılan global finale katılmaya hak kazanmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, 19-20 Ekim’de başlayacak grup aşamalarında, Türkiye’nin en iyi VALORANT takımları şampiyonluk yolunda ilk adımlarını atacak. Turnuvaya davet edilen takımlar 10 Ekim’de Red Bull Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden gün gün duyurulmaya başlanacak. Türkiye finali sonrası dünya finali ise 22-23 Kasım tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek.

İstanbul’un kalbinde düzenlenecek Türkiye Finali’ne bu yıl, Red Bull Oyuncusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya, turnuvayı kendi kanallarından canlı yayınlayacak. Ayrıca, turnuva boyunca Red Bull Gamerszon ve Red Bull Türkiye Twitch kanallarından turnuva canlı yayınlanacak.

Son açık elemelerin kayıtları 11 Ekim Cuma gününe kadar redbull.com/homeground üzerinden yapılabiliyor. Turnuvanın Türkiye finaline ilişkin biletlere biletix.com adresinden ulaşıldığı açıklandı.