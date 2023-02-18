İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirirken valizinde uyuşturucu ele geçen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirirken valizinde uyuşturucu ele geçen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Y.K. adlı kadının İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve irtibatlı olduğu şahıslara teslimatını yapacağı bilgisini aldı. Narkotik polisi söz konusu kadını Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde İstanbul’dan geldiği yolcu otobüsünden inerken yakalayarak gözaltına aldı. Y.K.’nin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 4 paket halinde 592 gram metamfetamin maddesi, bir paket halinde 66 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL para ele geçirildi. Y.K. ile bağlantısı olduğu ileri sürülen H.T.K. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine çıkarılan H.T.K. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. adlı kadın ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.