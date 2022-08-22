Konya’nın Akşehir ilçesinde, polis tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan yolcu otobüsündeki iki yolcunun valizinde 6 bin 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, polis tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan yolcu otobüsündeki iki yolcunun valizinde 6 bin 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü istihbarı çalışmalar çerçevesinde; İzmir’den Konya’ya giden bir otobüste yolcu olarak seyahat eden D.K. (21) ile S.K. (28) isimli yolcuların yanlarında yüklü miktarda uyuşturucu olduğu yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek otobüsü takibe aldı. Otobüs, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme ekibi tarafından D-300 Karayolu üzeri uygulama noktasında durduruldu. Narkotik ekibi araçta bulunan D.K. ile S.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler eşyaları ile birlikte Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 6 bin 41 adet uyuşturucu hap ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli her iki şahıs da gözaltına alınarak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büroda işlemleri biten iki şüpheli de adli mercilere sevk edildi.