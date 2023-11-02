Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile kentin sembol isimlerinden simit satıcısı Murat Güzel’in alışverişi hem içleri ısıttı hem yüzleri güldürdü. Tezgâhtaki bütün simitleri Vali Aydoğdu satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Kısa süre önce göreve başladığı günden bu yana Erzincan’da güler yüzlü duruşu ve vatandaşlara olan samimi tavırlarıyla yürekleri ısıtan Vali Hamza Aydoğdu, simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veren Murat Güzel’in tezgâhta bulunan yaklaşık 200 simidin hepsini satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Vali Aydoğdu ile simitçi Murat’ın diyaloğu yüzleri güldürdü. Kafasının üzerinde taşıdığı tezgahta simit satıcılığı yapan Murat Güzel, yol üzerinde bulunan çay ocağında oturan Vali Aydoğdu’yu görünce yanına gitti. Vali Aydoğdu, Murat Güzel’e tezgahında kaç tane simit olduğunu sordu. Yaklaşık 200 simit olduğunu söyleyen Murat’ın bütün simitlerini satın alan Vali Aydoğdu, aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı.

Simitçi Murat ile Vali Aydoğdu’nun samimi diyaloğu ve yaşanan anlar hem yürekleri ısıttı hem yüzleri güldürdü.