2006 yıllarında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde öğretmenlik yapan eşi Sibel Taşbilek ise o dönemde öğrencisi olan Tuba Uraz’ın depremde hayatını kaybettiğini yıllar sonra gördüğü abisinden öğrendi.

2006 yıllarında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde öğretmenlik yapan eşi Sibel Taşbilek ise o dönemde öğrencisi olan Tuba Uraz’ın depremde hayatını kaybettiğini yıllar sonra gördüğü abisinden öğrendi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve civarındaki 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet ve millet eliyle bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgeye gıda, su, barınma gibi birçok ihtiyacın giderilmesi için yardımlar sürerken, depremzedeler de Türkiye’nin çeşitli noktalarında misafir ediliyor.

Depremzedelerin bütün ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması için çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise bugün eşi Sibel Taşbilek ile birlikte Zeynep Ana KYK Kız Yurdu ve evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Zeynep Ana Kız Yurdu’nda depremzedelerle bir araya gelen ve birlikte yemek yiyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “11 ilde cereyan eden ve yüreğimizi yakan deprem felaketi nedeniyle hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rahmetli olan bütün kardeşlerimize rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hep söylediğimiz gib burası sizin eviniz, yurdunuz yuvanız başımız gözümüz üstüne geldiniz. Yaşanan felaketin çok büyük olduğunu biliyoruz ama devletimiz ve milletimizin de çok büyük olduğunu biliyoruz. Allah’ın izniyle devletimiz ve milletimiz ile sırt sırta vererek bu zorlukları ve orada yaşanan felat boyundaki sıkıntıları çözmeye muktediriz” dedi.

“Sözlerin bittiği ve boğazınızın düğümlendiği bir nokta gencecik çocuklarımız gitti”

Öte yandan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in Malatya Akçadağ kaymakamlığı yaptığı 2003-2006 yılları arasında Malatya Akçadağ Lisesi’nde Edebiyat öğretmeni olarak göre yapan eşi Sibel Taşbilek ise o dönemde öğrencisi olan Tuba Uraz’ın depremde 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiğini öğrendi. Öğrencisinin ölüm haberini yıllar sonra gördüğü abisi Ramazan Uras’tan alan Sibel Taşbilek, “2003-2006 yılları arasında Malatya Akçadağ kaymakamıydı sayın valimiz. Depremzedelerden gelen bir aileden deprem nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin eskiden öğrencilerimden biri olduğunu öğrendim. Gerçekten çok üzgünüz orada giden canların hepsi bizim canlarımız ama bir hikâyeniz olduğu zaman ayrı bir burukluk oluyor. Allah’tan rahmet diliyorum. Sözlerin bittiği ve boğazınızın düğümlendiği bir nokta gencecik çocuklarımız gitti. Hepsinin mekânı cennet olsun diyorum” dedi.

Yurt ziyaretlerinin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek Gümüşhane İl Müftülüğü tarafından depremzedelere yardım için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Taşbilek son olarak şehit annesi Emine Erkan’ı evinde ziyaret ederek programını sonlandırdı.