Bayburtlu Vali/Mülkiye Başmüfettişi Salih Ayhan’ın vefat eden annesi Şahibe Ayhan (78) Demirözü’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Vali/Mülkiye Başmüfettişi Salih Ayhan’ın annesi Şahibe Ayhan’ın cenazesi Bayburt’un Demirözü ilçesi Çiftetaş Mahallesi Camii’nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına çok sayıda cemaatin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da katıldı.
Vali Eldivan ve Vali Aydoğdu, Vali/Mülkiye Başmüfettişi Salih Ayhan’a başsağlığında bulunarak sabır dileyip acılarına ortak oldular.
Kaynak: iha