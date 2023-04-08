Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Vekili Mustafa Güney, bir araya gelmelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğine dikkat çekti.

“Devlet olarak sizin için elimizden geleni yapacağız” diyen Güney, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu belirterek, birimin

Kütahya’da faaliyete geçmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.