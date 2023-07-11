DÜZCE(İHA) – Düzce Valili yağışların ardından bu safer de sıcak hava uyarası yaptı.

Yağışların ardından Düzce’de sıcak hava etkili olacak Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda “Düzce’de 11 Temmuz 2023 Salı günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde sıcak hava dalgasını etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günü en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatler arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.