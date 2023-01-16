Düzce Valiliği 17-19 Ocak tarihlerinde il genelinde beklenen kuvvetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Düzce Valiliği 17-19 Ocak tarihlerinde il genelinde beklenen kuvvetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Düzce Valiliği beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre: rüzgarın; yarın (Salı) sabah

saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtınanın 17 Ocak 2023 saat 06.00 ile 19 Ocak 2023 sabah 09.00 saatleri arasında bekleniyor” ifadelerinde bulunuldu.