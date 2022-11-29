Şanlıurfa Valiliği acil serviste görevli doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği acil serviste görevli doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2022 Pazartesi günü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi, hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yaralanmıştır. Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Hekimsen saldırıyı kınadı

Hekimsen Şanlıurfa Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Şube Başkanı Dr. Halil Nevzat Yetkin adına yapılan yazılı açıklamada, “ Şanlıurfa olarak bu gün maalesef yine doktora şiddet olayı ile ülke gündemindeyiz. Görevinin başında bir acil tıp uzmanı yine şiddete uğradı. Geçtiğimiz günler de aynı hastanede yine acil serviste şiddet yaşanmıştı ve yine hiç bir şey değişmedi. Sağlık yöneticilerini acilen göreve davet ediyoruz. Hastane acil servislerin de yaşanan şiddetten sonra hangi ek tedbirler alındı merak ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam 19.05’te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşandı. Acil serviste çalışan Uzm. Dr Orhan Haği , bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre, başka bir hasta yakını ile ‘Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak’ tartışması yaşadı. Tartışmada iddiaya göre, hasta yakını doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı. Yaralı doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.