DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinden hafta sonuna kadar sürecek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan ve okulları tatil eden kar yağışının Düzce’de etkili olması bekleniyor. Konu ile ilgili olarak Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bugün (20 Şubat 2025) ilimizde yerel kuvvetli kar sağanaklarının Cuma günü etkisini dahada arttıracağı tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli 10-20 santimetre ve yer yer yoğun 20 santim üzeri olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kar yağışının 20 Şubat 2025 saat 12.00 ile 23 Şubat 2025 saat 12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.