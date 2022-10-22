Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, 3. OSB’de yürütülen çalışmalar ve planlanan alt yapı projeleri değerlendirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.