Program basına kapalı olarak devam etti.

Ziyaret öncesinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, günün anısına valilik anı defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Filyos gezisine daveti üzerine Zonguldak’a gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

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