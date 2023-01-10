Tokat Valiliği yakınında bulunan apartmanda çıkan çatı yangını ekipleri alarma geçirdi.

Tokat Valiliği yakınında bulunan apartmanda çıkan çatı yangını ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Alipaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Tokat valiliğine yakın bir noktada bulunan apartmandaki yangını görenler durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam elettiği yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Apartmanın ikinci katında bulunan iş yerinin sahibi patlama sesini duyduğunu ardından yangın çıktığını söyledi.