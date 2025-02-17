Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi daha yeşil, yaşanabilir, estetik, temiz ve güvenli bir şehrin, tüm aktörlerin gönül birliğiyle inşa etmesi için başlattığı şehrin en büyük sosyal sorumluluk hareketi, "Bu Şehir Hepimizin" kampanyası için ilk adım atıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ile birlikte "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlattığı sosyal yardımlaşma projesi için protokol töreni düzenledi. Bu kampanyayla birlikte Sakarya’daki tüm vatandaşlarda ortak yaşam kültürü oluşturması, yeşil alanların iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılması hedefleniyor. Başlatılacak olan projede çocuklara, gençlere ve yetişkinlere çevre bilincini arttıracak eğitim ve seminerler verilip şehrin farklı bölgelerinde çevre temizliği etkinlikleri, ağaç dikme kampanyaları ve geri dönüştürülebilir atık toplama etkinlikleri yapılacak.

"Bu yolda hepinizin desteğine ihtiyacımız var"

Alemdar temiz ve güzel bir Sakarya’nın inşası için yürütülecek süreci anlatarak, "Temiz yeşil ve uzun bir çevre için her sokağa bir temizlik görevlisi görevlendirmekle mümkün değil. Bunun en kolay çözümü şehrimize sahip çıkmak. Herkes ele ele verirse daha güzel, sosyal bir şehirde yaşayacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak projenin yürütücülüğünü üstleniyoruz. Valiliğimize destekleri için teşekkür ediyorum. Kendileri ilkokul ve liselerde eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Büyükşehir tüm birimleriyle görevde olacak ve ‘benim görevim’ anlayışıyla hareket edecek. Daha güzel bir Sakarya için çıktığımız bu yolda hepinizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"Daha güzel temiz ve yeşil şehirde yaşamak bizim elimizde"

Daha güzel, temiz bir şehirde yaşamanın her bir vatandaşın elinde olduğunu hatırlatan Alemdar, "Biz dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir oluşturduğumuzda bu şehir çok daha güzel bir şehir olacak. Şehir aidiyetini güçlendirecek, tüm aktörlerle ortak bir sinerji oluşturacak ve daha güzel bir geleceğe adım atacağız. El ele vererek eğitim seminerleri, çevre temizliği, gölün dönüşümünün hızlandırılması, sıfır atık ve çevre dostu projeleri gönül birliğiyle hayata geçireceğiz. Bu şehir hepimizin. Daha güzel temiz ve yeşil şehirde yaşamak bizim elimizde. Mevlana’nın dediği gibi; bir mum başka bir mumu ışıklandırmasıyla kendi ışığından bir şey kaybetmez" diye konuştu.

"El birliğiyle ne yapılması gerekiyorsa yapacağız"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "Bugün her kesimden arkadaşlarımız burada. Bu Sakarya için çok özel ve güzel bir durum. Bir şehrin sorunlarını çözmek için bir araya gelinebiliyorsa bu şehrin en büyük avantajı demektir. Deniziyle, yeşiliyle ve tarihiyle Sakarya bu ülkenin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bazı şeyleri yapmak için paraya ihtiyaç yok; bir araya gelmek ve konuşmak yeterli. Bu şehri daha güzel yaşanabilir hale getirmek için el birliği ile ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.