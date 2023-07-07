DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olması beklenen yağış ile ilgili tüm tedbirleri aldı. Riskli görülen bölgelere araç ve personel görevlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz bölgesinde Düzce dahil 6 il için aşırı yağış için dikkatli ve tedbirli olunması için ‘turuncu’ kod uyarısı yaptı. Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu için yapılan turuncu kodlu uyarıda, şiddetli ve aşırı yağış uyarısının ardından Düzce Valiliği Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda alınan karar gereği beklenen aşırı ve şiddetli yağış öncesi, İl Özel İdaresi ekipleri Vali Cevdet Atay’ın talimatları sonucu 98 araç 125 personel ile riskli bölgelerde konuşlandırıldı ve “Lütfen uyarıları dikkate alalım” uyarısı da yapıldı.