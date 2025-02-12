DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdülkadir Kaya, Düzce Valiliği personeline sigaranın zararları ve tütün ürünü kullananları bırakmaya yönlendirme konularında eğitim verdi.
Düzce Valiliği personeline sigaranın zararları ve tütün ürünü kullananları bırakmaya teşvik etmek amacıyla Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdülkadir Kaya tarafından seminer verildi. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen programda, katılımcılara sigaranın sağlığa verdiği zararlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Kaynak: iha