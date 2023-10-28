Zonguldak Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Valilik binası önünde çelenk koyma tören düzenlendi.

Valilik binası önündeki törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Deniz Yavuzyılmaz, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tören alanına çelenk bıraktı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.