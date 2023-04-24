Bayburt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’in makamı çocuklara emanet edildi.

23 Nisan valileri, Bayburt’un çeşitli noktalarında çocuk oyun alanlarının artırılmasını, kentin çeşitli noktalarındaki çöp konteynırlarının sayılarının artırılmasını, çevre temizliği farkındalığı projeleri ve kitap okuma alanlarının sayısının artırılması gibi isteklerde bulundular.

23 Nisan valileri, Bayburt’taki eğitim, sağlık, çevre ve kültür gibi birçok konuda fikirlerini paylaştılar.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdar Salık ve Okul Müdürü Ahmet Bekmezci ile birlikte Valilik makamına gelen Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri Azra Bayram, Ece Demirel, ve Batınalp Azaphan merak ettikleri soruları sordular. Çocukları valilik makamında kabul eden ve merak ettikleri soruları cevaplayan Vali Vekili Göksel Yüksel, Valilik makamı, görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel yaptığı açıklamada, “Valilik makamını teslim ettiğimiz çocuklar, Türkiye’nin geleceği için umut verici fikirler sunarak, bizlere gösterdiler ki gelecek onların ellerinde. Onların özgür ve güçlü bir Türkiye için kurdukları hayaller, bugünden daha güzel yarınlar için umut veriyor. Çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.