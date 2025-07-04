Sakarya Valiliği, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri sonrasında Sakarya Valiliği, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin ön görülmesi sonrasında vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde mevsim normalleri civarında seyreden hava 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. 05-12 Temmuz tarihleri arasında ilimizde en yüksek hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkması ön görülmektedir. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamaları büyük önem taşımaktadır. Güneş çarpması, susuz kalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, bol sıvı tüketmeleri, güneşten koruyucu önlemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.