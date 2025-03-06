Afyonkarahisar Valiliği tarafından kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü’nün için başlatılan müdahale planı şekillenmeye başlandı.

Hazırlana proje ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve uluslararası ortaklar, Eber Gölü’nün ekolojik dengesini yeniden kurmak için kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği’ne sunulacak olan projeyle, gölde mobil arıtma tesisleri kurulacak, biyogaz ve güneş enerjisi sistemleri devreye alınacak, akıllı izleme teknolojileri kullanılacak ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim programları düzenlenecek. Bu adımlarla hem gölün su kalitesi yükseltilecek hem de bölgedeki canlı çeşitliliği korunacak" ifadelerine yer verildi.