Sinop Valiliği "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi

15 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kaynaklarının etkin kullanılması kapsamında Sinop Valiliği tarafından gerçekleştirilen enerji verimliliğine yönelik çalışmalar neticesinde Sinop Valiliği Hükümet Konağı’nda yüzde 16 ve üzerinde enerji tasarrufu sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın takdirleri ile Sinop Valiliği, "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, enerji verimliliğine yönelik göstermiş oldukları hassasiyet ve gayretten dolayı, Hükümet Konağı’nda görevli birim müdürlerine ve personeline teşekkür etti.