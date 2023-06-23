Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BEBKA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gezdikleri tarihi konaklara hayran kaldılar.

Eskişehir Valisi Ayyıldız başkanlığında Osmaneli Tarihi İpek Böcekçiliği Konağı’nda yapılan toplantıda kalkınma ajansının geçmiş dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılması planlanan projeler istişare edildi. Toplantıda bölgeye değer katacak projelerin görüşüldüğünü vurgulayan Vali Kızılkaya, kalkınma ajansının destekleriyle Bilecik’te önemli pek çok projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Toplantının ardından, kalkınma ajansı tarafından desteklenen Osmaneli Kadın Kooperatifi ziyaret edilerek tarihi yapılar incelendi. Valiler Osmaneli tarihi konaklarını da gezerek hayran kaldılar.