DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, üstün gayret sarf eden Emniyet Müdürlüğünde görevli yönetici ve personele ‘Başarı Belgesi’ verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, üstün gayret sarf eden Emniyet Müdürlüğünde görevli yönetici ve personele ‘Başarı Belgesi’ verdi.

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Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile başarılı personeli makamında ağırladı. Atay, verilen görevin yerine getirilmesinde göstermiş oldukları üstün gayretli çalışmalarından dolayı yönetici ve personele başarı belgesi taltif etti.