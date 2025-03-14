Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kent tarihinin en büyük silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarından birini gerçekleştiren polis ve Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar sonucu, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ile 80 bin 790 silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.

3 kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan tutuklandığı olayın ardından Vali Yiğitbaşı, operasyonu yürüten Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri ziyaret ederek, tebriklerini iletti.