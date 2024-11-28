Bartın Valisi Nurtaç Arslan, katıldığı ilkokul öğrencilerinin kültür sergisinde, çocuklara yoğurdun nasıl yapıldığını anlattı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra ilçesinde bulunan Kaleşah İlkokulu’nda Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına gerçekleştirilen kültür sergisine katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve öğretmenlerle birlikte açılışını yaptığı sergiyi gezdi. Günümüzden geçmişe uzanan kültür varlıklarının sergilendiği etkinlikte Vali Arslan, sergiyi gezerken çocukluk dönemine geri gitti. Çocuklarla ve öğretmenlerle sık sık sohbet eden Vali Arslan, eski dönemlerde bakır bakraçları sergileyen öğrencilere yoğurdun nasıl yapıldığını soran Vali Arslan, öğrencilere yoğurt yapma dersi verdi. Arslan, yoğurt yapımının aşamalarını ve püf noktalarını öğrencilere anlattı.

Renkli görüntülerin oluştuğu sergide Vali Arslan bir erkek öğrenciye sergilediği değirmenin nasıl çalıştığını anlatırken, bir kız öğrenciye ise yufkayı nasıl açması gerektiğini izah etti.